Суд арестовал вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению.
Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению.
Останкинский суд Москвы арестовал вторую из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщили в четверг в
«Суд постановил в отношении Ангелины Хачатурян избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца, по 28 сентября 2018 года включительно», — сказала
Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению до 28 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме в связи тем, что обвиняемая несовершеннолетняя.
Как ранее сообщала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, следователи предъявили обвинение троим дочерям в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными
По данным ряда СМИ, отец был очень строг с детьми, разрешал дочерям выходить из дома только в школу и магазин, соседи опасались убитого, говорили о наличии у него оружия.