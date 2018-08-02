Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Денег больше нет: Киев потерял крупнейший в Европе завод
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Кристина Агилера беременна третьим ребенком
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в рукоприкладстве
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
20:47 (мск), источник: BFM.ru

Суд арестовал вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению.

Источник: РИА "Новости"

Останкинский суд Москвы арестовал вторую из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

«Суд постановил в отношении Ангелины Хачатурян избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца, по 28 сентября 2018 года включительно», — сказала пресс-секретарь суда.

Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению до 28 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме в связи тем, что обвиняемая несовершеннолетняя.

Читайте также
Три сестры признались в убийстве отца. Что известно об этом деле?

Как ранее сообщала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, следователи предъявили обвинение троим дочерям в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в совершении убийства были задержаны трое его дочерей 17, 18 и 19 лет. На допросе девушки признали вину и пояснили, что «у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

По данным ряда СМИ, отец был очень строг с детьми, разрешал дочерям выходить из дома только в школу и магазин, соседи опасались убитого, говорили о наличии у него оружия.

Все новости региона
"Почти трофей": что говорят иностранные болельщики о русских девушках
Сенаторы США представили проект усиления санкций против РФ
Скончался российский актер Юрий Мартынов
Купание в фонтанах и отдых на природе: как отмечают День ВДВ
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
СМИ узнали схему хищения при реконструкции резиденции Путина
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь