Суд арестовал вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Источник: РИА "Новости"

Останкинский суд Москвы арестовал вторую из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

«Суд постановил в отношении Ангелины Хачатурян избрать меру пресечения в виде ареста на срок два месяца, по 28 сентября 2018 года включительно», — сказала пресс-секретарь суда.

Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению до 28 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме в связи тем, что обвиняемая несовершеннолетняя.

Как ранее сообщала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, следователи предъявили обвинение троим дочерям в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в совершении убийства были задержаны трое его дочерей 17, 18 и 19 лет. На допросе девушки признали вину и пояснили, что «у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».