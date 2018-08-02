Минская милиция задержала гастролера-Казанову из Витебска

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, некоторое время жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Задержали нигде не работающего гастролера-Казановы сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы.

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«Мужчина знакомился с девушками в интернете, входил в доверительные отношения и после нескольких встреч начинал сожительствовать», — сказали в столичной милиции.

Там также уточнили, что витебчанин не собирался строить длительные отношения с дамами: после недели совместной жизни он крал ювелирные изделия, а затем сбегал.

Задержанный оперативникам пояснил, что похищенные украшения он приносил в ломбарды, а на полученные денежные средства покупал спиртное. По данным милиции, после совершенного в Минске мужчина возвращался в Витебск, чтобы в интернете найти очередную жертву.