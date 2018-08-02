Минская милиция задержала гастролера-Казанову из Витебска
Витебчанин не собирался строить длительные отношения с дамами: после недели совместной жизни он крал ювелирные изделия, а затем сбегал.
Витебчанин не собирался строить длительные отношения с дамами: после недели совместной жизни он крал ювелирные изделия, а затем сбегал.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, некоторое время жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями, сообщили Sputnik в четверг в
Задержали нигде не работающего
«Мужчина знакомился с девушками в интернете, входил в доверительные отношения и после нескольких встреч начинал сожительствовать», — сказали в столичной милиции.
Там также уточнили, что витебчанин не собирался строить длительные отношения с дамами: после недели совместной жизни он крал ювелирные изделия, а затем сбегал.
Задержанный оперативникам пояснил, что похищенные украшения он приносил в ломбарды, а на полученные денежные средства покупал спиртное. По данным милиции, после совершенного в Минске мужчина возвращался в Витебск, чтобы в интернете найти очередную жертву.
В отношении витебчанина Партизанским райотделом СК было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража): ему грозит до четырех лет лишения свободы.