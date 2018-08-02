«Странно, но журналисты, казалось, понимали, что им говорили убийцы»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) продолжается расследование гибели съемочной группы из России: в четверг следственная группа жандармерии осмотрела место убийства и опросила местных жителей. Детали нападения сообщают и местные СМИ. Так, по данным местного онлайн-издания Corbeau News, члены съемочной группы из России понимали, что говорили им убийцы в ходе нападения.

«Группа жандармерии ЦАР выехала на место происшествия и проводит следственные действия с целью установления обстоятельств убийства трех российских журналистов близ города Сибю. Следователи провели детальный осмотр места преступления, допросили жителей ближайших селений для получения необходимой информации», — передает ТАСС слова временного поверенного в делах РФ в ЦАР Виктора Токмакова. По словам дипломата, «с места, где были убиты журналисты, бесследно пропала их съемочная аппаратура, а среди оставшихся вещей, которые ранее власти перевезли в столицу — город Банги, оказались одежда, жесткие диски и флешки».

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Напомним, о гибели в ЦАР российской съемочной группы стало известно во вторник, когда СМИ сообщили об убийстве неизвестными троих мужчин с пресс-картами российских СМИ. Погибшими оказались журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Как отмечали в четверг в посольстве РФ, каких-то существенно новых сведений по делу пока нет. Однако местные СМИ постепенно сообщают подробности о преступлении — судя по всему, получая информацию от следователей. Так, онлайн-издание Corbeau News со ссылкой на «несколько источников» сообщило, что журналисты планировали посетить город Кага-Бандоро. Там расположена миссия ООН в ЦАР, при этом значительная часть территории в этом районе контролируют представители мусульманского повстанческого движения «Селека». По данным Corbeau News, журналисты связывались с «некоторыми главарями повстанцев».

«Когда они приехали в город Сибю в понедельник, то встречались с солдатами национальной армии ЦАР FACA в 5 км от города. Зная местность, солдаты советовали им не ехать ночью, но журналисты созвонились с кем-то из своих соотечественников и затем сказали, что реальной опасности на дороге нет, и они могут ехать. Уступив их настойчивости, солдаты дали им уехать между 23:27 и полуночью», — пишет издание.

Затем машину, за рулем которой был местный шофер, остановила группа вооруженных людей в 18 км от блок-поста FACA. Журналистов убили, а их шофер был ранен, но спасся. При этом Corbeau News и министерство информации ЦАР отмечают, что нападавшие были в головных уборах — однако если в сообщении ведомства используется слово «enturbanees», которое на русский язык можно перевести как «в тюрбанах», то Corbeau News использует слово «cagoules» — балаклавы, под которыми «были скрыты лица» убийц.

Со ссылкой на допрос выжившего шофера, издание пишет: нападавшие говорили не на французском и не на санго (национальный язык ЦАР).

«Странно, но трое журналистов, казалось, хорошо понимали, что говорили им убийцы», — передает издание, отмечая, что убийство было спланированно и, вероятно, исполнено вовсе не представителями местных вооруженных группировок. «Одному богу известно, как обстояло все на самом деле», — философски заканчивается заметка.

Как рассказал «Ъ» независимый журналист Гаэль Грило, сотрудничающий с французской газетой Le Monde и прибывший в Банги две недели назад, дороги в ЦАР действительно опасны для перемещения. «Официально государство контролирует только 20% территории, но даже если на этом направлении часто встречаются патрули FACA и миссии ООН, все равно повсюду множество бандитов и блокпостов вооруженных групп всякого рода», — рассказывает он. «Крайне неосторожно было покидать город ночью, как это сделали наши коллеги, — уверен журналист.— Пока нельзя исключать ни одну из гипотез».