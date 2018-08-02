«Странно, но журналисты, казалось, понимали, что им говорили убийцы»
СМИ ЦАР сообщают детали расследования гибели съемочной группы из России.
СМИ ЦАР сообщают детали расследования гибели съемочной группы из России.
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) продолжается расследование гибели съемочной группы из России: в четверг следственная группа жандармерии осмотрела место убийства и опросила местных жителей. Детали нападения сообщают и местные СМИ. Так, по данным местного
«Группа жандармерии ЦАР выехала на место происшествия и проводит следственные действия с целью установления обстоятельств убийства трех российских журналистов близ города Сибю. Следователи провели детальный осмотр места преступления, допросили жителей ближайших селений для получения необходимой информации», — передает ТАСС слова временного поверенного в делах РФ в ЦАР Виктора Токмакова. По словам дипломата, «с места, где были убиты журналисты, бесследно пропала их съемочная аппаратура, а среди оставшихся вещей, которые ранее власти перевезли в столицу — город Банги, оказались одежда, жесткие диски и флешки».
Напомним, о гибели в ЦАР российской съемочной группы стало известно во вторник, когда СМИ сообщили об убийстве неизвестными троих мужчин с
Как отмечали в четверг в посольстве РФ,
Затем машину, за рулем которой был местный шофер, остановила группа вооруженных людей в 18 км от
«Странно, но трое журналистов, казалось, хорошо понимали, что говорили им убийцы», — передает издание, отмечая, что убийство было спланированно и, вероятно, исполнено вовсе не представителями местных вооруженных группировок. «Одному богу известно, как обстояло все на самом деле», — философски заканчивается заметка.
Как рассказал «Ъ» независимый журналист Гаэль Грило, сотрудничающий с французской газетой Le Monde и прибывший в Банги две недели назад, дороги в ЦАР действительно опасны для перемещения. «Официально государство контролирует только 20% территории, но даже если на этом направлении часто встречаются патрули FACA и миссии ООН, все равно повсюду множество бандитов и блокпостов вооруженных групп всякого рода», — рассказывает он. «Крайне неосторожно было покидать город ночью, как это сделали наши коллеги, — уверен журналист.— Пока нельзя исключать ни одну из гипотез».
Галина Дудина