Суд арестовал трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца
Останкинский суд Москвы арестовал на два месяца всех трех сестер Хачатурян. Все три заседания проходили в закрытом режиме. Ранее они признали вину в убийстве своего отца.
Останкинский суд Москвы арестовал на два месяца всех трех сестер Хачатурян. Все три заседания проходили в закрытом режиме. Ранее они признали вину в убийстве своего отца.
Сестрам должны были избрать меру пресечения 30 июля, однако тогда суд продлил им срок задержания до 72 часов.
Заседание по ходатайству об аресте сестер закрыли еще тогда. Самой младшей —
На следующий день были задержаны трое проживавших вместе с ним дочерей — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра.
Против них возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц».
Было ли убийство спланированным — неизвестно. Источник РИА Новости в правоохранительных органах говорил, что отец первый напал с ножом на сестер.
Три девушки дали признательные показания еще во время своего первого допроса после задержания. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».
31 июля сестер, содержавшихся в изоляторе, посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии.
Сестры утверждают, что при задержании сотрудники полиции не разъяснили им их права, предусмотренные 51-й статьей Конституции, то есть право не свидетельствовать против самих себя, не была предоставлена возможность одного телефонного звонка, а первоначальные показания в отделе полиции они давали в отсутствие адвокатов.
Одна из сестер в интервью газете «Московский комсомолец» призналась, что «тюрьма — это лучше, чем жить с ним [отцом]».
По ее утверждению, отец избивал ее с 10 лет, а когда ей исполнилось 14, начались сексуальные домогательства.
Хачатурян ничего не делал по дому, и заставлял все делать дочерей, а также не пускал их в школу (младшая и средняя сестры учатся в 11-м классе), рассказала девушка. По ее словам, за последний год сестры были в школе всего семь дней.
Со второго полугодия две младших сестры начали «активно пропускать занятия», подтвердил агентству новостей «Москва» директор школы № 1370 Сергей Корышев. Школа пыталась повлиять на ситуацию, однако натолкнулась на «полное непонимание со стороны отца», отметил он.
Мать задержанных сестер, Аурелия Дундук, с ними не проживала. Одна из дочерей в интервью МК призналась, что отец выгнал мать из дома три года назад, после чего обстановка дома только ухудшилась.
У убитого Хачатуряна также был сын, старший брат задержанных. В СМИ его называют
Информацию о том, что Хачатурян издевался над дочерьми, его сын назвал ложью. Он убежден, что сестры заранее готовили убийство и совершили его преднамеренно.