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21:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Суд арестовал трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца

Останкинский суд Москвы арестовал на два месяца всех трех сестер Хачатурян. Все три заседания проходили в закрытом режиме. Ранее они признали вину в убийстве своего отца.

Источник: РИА "Новости"

Сестрам должны были избрать меру пресечения 30 июля, однако тогда суд продлил им срок задержания до 72 часов.

Заседание по ходатайству об аресте сестер закрыли еще тогда. Самой младшей — из-за несовершеннолетия (ей 17 лет), а средней и старшей — из-за того, что исследование материалов дела могло повлечь разглашение сведений, унижающих их честь и достоинство, объясняла пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

Как произошло убийство?

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили вечером 27 июля на лестничной клетке дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, в котором и проживала семья. У убитого было множество колото-резанных ранений в области шеи и груди.

На следующий день были задержаны трое проживавших вместе с ним дочерей — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра.

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Против них возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц».

Было ли убийство спланированным — неизвестно. Источник РИА Новости в правоохранительных органах говорил, что отец первый напал с ножом на сестер.

Что говорят сестры Хачатурян?

Три девушки дали признательные показания еще во время своего первого допроса после задержания. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

31 июля сестер, содержавшихся в изоляторе, посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии.

Сестры утверждают, что при задержании сотрудники полиции не разъяснили им их права, предусмотренные 51-й статьей Конституции, то есть право не свидетельствовать против самих себя, не была предоставлена возможность одного телефонного звонка, а первоначальные показания в отделе полиции они давали в отсутствие адвокатов.
Иван Мельников
рассказал ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы
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Одна из сестер в интервью газете «Московский комсомолец» призналась, что «тюрьма — это лучше, чем жить с ним [отцом]».

По ее утверждению, отец избивал ее с 10 лет, а когда ей исполнилось 14, начались сексуальные домогательства.

Хачатурян ничего не делал по дому, и заставлял все делать дочерей, а также не пускал их в школу (младшая и средняя сестры учатся в 11-м классе), рассказала девушка. По ее словам, за последний год сестры были в школе всего семь дней.

Со второго полугодия две младших сестры начали «активно пропускать занятия», подтвердил агентству новостей «Москва» директор школы № 1370 Сергей Корышев. Школа пыталась повлиять на ситуацию, однако натолкнулась на «полное непонимание со стороны отца», отметил он.

Что известно о семье Хачатурян?

Мать задержанных сестер, Аурелия Дундук, с ними не проживала. Одна из дочерей в интервью МК призналась, что отец выгнал мать из дома три года назад, после чего обстановка дома только ухудшилась.

Собеседник газеты, близкий к семье убитого, рассказал, что Хачатурян выгнал свою гражданскую жену (они не были расписаны официально) из дома в 2015 году, запретив брать с собой детей. В браке у них были плохие отношения, частые ссоры и избиения, утверждал собеседник газеты.

У убитого Хачатуряна также был сын, старший брат задержанных. В СМИ его называют по-разному — Сергеем, Арсеном и Хачиком. В интервью «Комсомольской правде» он подтвердил, что отец нигде не работал, а занимался «благотворительностью, ездил по святым местам».

Информацию о том, что Хачатурян издевался над дочерьми, его сын назвал ложью. Он убежден, что сестры заранее готовили убийство и совершили его преднамеренно.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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