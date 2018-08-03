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10:02 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде в одном из домов на Каштановой аллее рухнул балкон

В областном центре в четверг, 2 августа, на третьем этаже дома № 69 на Каштановой аллее обвалился балкон. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

На фото, присланных свидетелями происшествия, видно, что у балкона на третьем этаже вывалилось дно. Огромный кусок бетона упал на балкон второго этажа и погнул перила. По предварительным данным, люди при ЧП не пострадали.

Жильцы дома обратились в экстренные службы. На место прибыли спасатели. Часть территории у дома под аварийным балконом закрыли для доступа людей.

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