В Калининграде в одном из домов на Каштановой аллее рухнул балкон
В областном центре в четверг, 2 августа, на третьем этаже дома № 69 на Каштановой аллее обвалился балкон. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В областном центре в четверг, 2 августа, на третьем этаже дома № 69 на Каштановой аллее обвалился балкон. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
На фото, присланных свидетелями происшествия, видно, что у балкона на третьем этаже вывалилось дно. Огромный кусок бетона упал на балкон второго этажа и погнул перила. По предварительным данным, люди при ЧП не пострадали.
Жильцы дома обратились в экстренные службы. На место прибыли спасатели. Часть территории у дома под аварийным балконом закрыли для доступа людей.