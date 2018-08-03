В Приморье пьяный водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП

В Дальнереченске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил подростков и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Дальнереченский».

Сотрудники полиции установили, что в микрорайоне Лазо города Дальнереченска 34-летний водитель автомобиля Toyota Сorolla, двигаясь по улице Стрелковая, совершил наезд на пешеходов и скрылся.

В сообщении ведомства отмечается, что пешеходы, 14-летняя жительница Лазо и 18-летний парень из Дальнереченска, нарушили ПДД, так как шли по правому краю проезжей части дороги, в попутном направлении с автомобилем, и не имели при себе предметов со световозвращающими элементами.

В результате автоаварии молодые люди получили телесные повреждения и были отправлены на амбулаторное лечение.

Позже сотрудники полиции задержали водителя в соседнем населенном пункте — Кольцевое. Проведенное медицинское освидетельствование зафиксировало у него состояние алкогольного опьянения.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что стаж вождения водителя Toyota Сorolla составляет 16 лет, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.