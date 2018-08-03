В Приморье пьяный водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП
Молодые люди получили телесные повреждения и были отправлены на амбулаторное лечение.
Молодые люди получили телесные повреждения и были отправлены на амбулаторное лечение.
В Дальнереченске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил подростков и скрылся с места
Сотрудники полиции установили, что в микрорайоне Лазо города Дальнереченска 34-летний водитель автомобиля Toyota Сorolla, двигаясь по улице Стрелковая, совершил наезд на пешеходов и скрылся.
В результате автоаварии молодые люди получили телесные повреждения и были отправлены на амбулаторное лечение.
Позже сотрудники полиции задержали водителя в соседнем населенном пункте — Кольцевое. Проведенное медицинское освидетельствование зафиксировало у него состояние алкогольного опьянения.
Проверка по базам данных ГИБДД показала, что стаж вождения водителя Toyota Сorolla составляет 16 лет, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.
Водителя привлекли к административной ответственности.