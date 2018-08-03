Тайга едва не забрала приморца навсегда в свои непролазные дебри
2 августа поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1968 года рождения, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
2 августа поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1968 года рождения, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
Мужчина отправился за грибами в лес в в районе села Зеленовка. Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.
На место вызвали спасателей, и в 15.30 они обнаружили потерявшегося. Состояние мужчины удовлетворительное. Медицинская помощь гражданину не понадобилась.
Михаил Грач.