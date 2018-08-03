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03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Тайга едва не забрала приморца навсегда в свои непролазные дебри

2 августа поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1968 года рождения, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Мужчина отправился за грибами в лес в в районе села Зеленовка. Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.

На место вызвали спасателей, и в 15.30 они обнаружили потерявшегося. Состояние мужчины удовлетворительное. Медицинская помощь гражданину не понадобилась.

Михаил Грач.

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