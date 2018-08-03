Рецидивиста из Чунского района за хранение наркотиков осудили на 4 года
Безработный перевозил гашиш в корпусе ноутбука.
Безработный перевозил гашиш в корпусе ноутбука.
На четыре года колонии строго режима осужден 26-летний житель Чунского района за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Как сообщает
«Однако, в здании железнодорожного вокзала ст. Иркутск — Пассажирский он был задержан сотрудниками транспортной полиции, обнаружившими у него вышеуказанные наркотики», — уточняется в сообщении.
Известно, что ранее мужчина уже был судим за тяжкие преступления против собственности. Поэтому с учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима.
Напомним, Приангарье третье в России по особо тяжким преступлениям.