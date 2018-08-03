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05:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Рецидивиста из Чунского района за хранение наркотиков осудили на 4 года

Безработный перевозил гашиш в корпусе ноутбука.

На четыре года колонии строго режима осужден 26-летний житель Чунского района за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Как сообщает пресс-служба Иркутской транспортной прокуратуры, в феврале 2018 года безработный мужчина изготовил наркотическое средство — гашиш, которое взял с собой при поездке на пассажирском поезде в Иркутск. Наркотики мужчина спрятал внутри корпуса компьютерного монитора, а сам компьютер он поместил в сумку для переноски ноутбуков.

«Однако, в здании железнодорожного вокзала ст. Иркутск — Пассажирский он был задержан сотрудниками транспортной полиции, обнаружившими у него вышеуказанные наркотики», — уточняется в сообщении.

Известно, что ранее мужчина уже был судим за тяжкие преступления против собственности. Поэтому с учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, Приангарье третье в России по особо тяжким преступлениям.

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