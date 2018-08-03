Золота и серебра на полмиллиона рублей украл работник артели в Бодайбо
Сейчас мужчине грозит лишение свободы до шести лет.
Сейчас мужчине грозит лишение свободы до шести лет.
Работник старательской артели в Бодайбо украл более 200 гр промышленного золота и около 20 гр серебра. Общая сумма украденного составляет около 500 тысяч рублей, сообщила 3 августа
Преступление злоумышленник совершил в марте нынешнего года. 36-летний мужчина, приехавший в Иркутскую область из ближнего зарубежья, работал маркшейдером в одной из старательских артелей.
В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «В» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы до шести лет.