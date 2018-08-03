Золота и серебра на полмиллиона рублей украл работник артели в Бодайбо

Работник старательской артели в Бодайбо украл более 200 гр промышленного золота и около 20 гр серебра. Общая сумма украденного составляет около 500 тысяч рублей, сообщила 3 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Преступление злоумышленник совершил в марте нынешнего года. 36-летний мужчина, приехавший в Иркутскую область из ближнего зарубежья, работал маркшейдером в одной из старательских артелей.