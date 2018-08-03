Дело об убийстве раскрыли в Хабаровском крае спустя 15 лет
Виновник уже выслушал приговор.
Виновник уже выслушал приговор.
В Хабаровском крае суд вынес приговор 38-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве. Преступление фигурант совершил в 2003 году, но на его след правоохранители вышли только весной 2018-го, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как установил суд, убийство произошло 17 сентября 2003 года в селе Нелькан
Информацию о причастности фигуранта к преступлению следователи получили только в этом году. Изначально мужчина отказался признавать свою вину, но затем
Осужденного приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима.