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05:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Дело об убийстве раскрыли в Хабаровском крае спустя 15 лет

Виновник уже выслушал приговор.

В Хабаровском крае суд вынес приговор 38-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве. Преступление фигурант совершил в 2003 году, но на его след правоохранители вышли только весной 2018-го, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Как установил суд, убийство произошло 17 сентября 2003 года в селе Нелькан Аяно-Майского района. В тот день фигурант пришел в гости к знакомому. Выпив, мужчины поссорились и пошли на берег реки Мая, где устроили драку. Осужденный схватил противника и погрузил его голову в воду. Когда жертва захлебнулась, обвиняемый ушел с места преступления. Тело погибшего позже нашли местные жители.

Информацию о причастности фигуранта к преступлению следователи получили только в этом году. Изначально мужчина отказался признавать свою вину, но затем все-таки дал показания и раскрыл детали убийства.

Осужденного приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима.

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