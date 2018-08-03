В Красноярском крае заведующая детсадом фиктивно устроила на работу сожителя

Установлено, что в 2009 году она оформила мужчину на полставки технического рабочего по обслуживанию здания и на ставку дворника. При этом ее сожитель на работу не ходил, однако табели учета его рабочего времени заполнялись каждый месяц. По этим документам в бухгалтерии начислялась заплата.