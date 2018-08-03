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05:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае заведующая детсадом фиктивно устроила на работу сожителя

Она незаконно заработала около полумиллиона рублей.

Краевой следственный комитет завел уголовное дело в отношении заведующей Имбинским детским садом «Лесная сказка» по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

Установлено, что в 2009 году она оформила мужчину на полставки технического рабочего по обслуживанию здания и на ставку дворника. При этом ее сожитель на работу не ходил, однако табели учета его рабочего времени заполнялись каждый месяц. По этим документам в бухгалтерии начислялась заплата.

«В результате своих действий подозреваемая в период с 2009 по 2017 год причинила муниципальному образованию Кежемского района материальный ущерб на сумму более 418 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщили в краевом следственном комитете.

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