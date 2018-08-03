Смерть трех тигров оценили в 3,5 миллиона

Источник: ДЕЙТА

В районе приморского села Барабаш в салоне автомобиля пограничники обнаружили шкуру и кости амурского тигра. Хозяином находки оказался иностранец, который целенаправленно приехал в Приморский край для покупки ценных дериватов, которые часто используются в восточной медицине.

Установлено, что гражданин собирался перевезти в Китай дериваты трех ранее убитых тигров. Ущерб составил 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Со слов 31-летнего водителя автомашины, он лишь оказывал услуги по перевозке пассажира и не догадывался, что находится в его сумке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных».