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05:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Смерть трех тигров оценили в 3,5 миллиона

Приморские пограничники изъяли из незаконного оборота дериваты краснокнижных животных, об этом DEITA. RU сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В районе приморского села Барабаш в салоне автомобиля пограничники обнаружили шкуру и кости амурского тигра. Хозяином находки оказался иностранец, который целенаправленно приехал в Приморский край для покупки ценных дериватов, которые часто используются в восточной медицине.

Установлено, что гражданин собирался перевезти в Китай дериваты трех ранее убитых тигров. Ущерб составил 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Со слов 31-летнего водителя автомашины, он лишь оказывал услуги по перевозке пассажира и не догадывался, что находится в его сумке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных».

Екатерина Лапкина.

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