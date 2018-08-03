Иномарку разорвало надвое в ДТП в Комсомольске-на-Амуре
В аварии погибла пассажирка, водитель в реанимации.
В аварии погибла пассажирка, водитель в реанимации.
Ранним утром 3 августа в
— Водитель доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, — отметили в УМВД по Хабаровскому краю.
Предварительные данные говорят о том, что иномарка ехала со скоростью, значительно превышающей разрешённую — автомобили «Ниссан Фуга». После удара машина загорелась, её потушили очевидцы происшествия, позднее к месту ЧП приехали пожарные бригады. Есть предположение, что данное транспортное средство являлось «распилом», то есть было собрано кустарным способом из привезённых в РФ из Японии запасных частей, но в полиции Комсомольска эту версию не поддерживают.
— Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, уже установлено, что автомобиль был снят с регистрационного учета в июле текущего года, — отметили в краевом УМВД.