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05:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Иномарку разорвало надвое в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

В аварии погибла пассажирка, водитель в реанимации.

Ранним утром 3 августа в Комсомольске-на-Амуре на улице Ленина водитель автомобиля «Ниссан Фуга» не справился с управлением и врезался в столб. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении МВД, от удара иномарку разорвало надвое, в ДТП на месте происшествия погибла женщина, находившаяся на пассажирском сидении.

— Водитель доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, — отметили в УМВД по Хабаровскому краю.

Предварительные данные говорят о том, что иномарка ехала со скоростью, значительно превышающей разрешённую — автомобили «Ниссан Фуга». После удара машина загорелась, её потушили очевидцы происшествия, позднее к месту ЧП приехали пожарные бригады. Есть предположение, что данное транспортное средство являлось «распилом», то есть было собрано кустарным способом из привезённых в РФ из Японии запасных частей, но в полиции Комсомольска эту версию не поддерживают.

— Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, уже установлено, что автомобиль был снят с регистрационного учета в июле текущего года, — отметили в краевом УМВД.

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