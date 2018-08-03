Красноярцы крадут брусчатку с центральных улиц

Это видео предоставил наш телезритель. Инцидент случайно заметил прохожий и снял всё на мобильный телефон. Старую или новую брусчатку берёт женщина, сказать трудно. Но на кадрах видно, как женщина несёт тротуарную плитку вдоль дома и кладёт в припаркованный автомобиль. Затем машина уезжает, а женщина уходит в противоположном направлении. К слову, старая брусчатка сдаётся на склад под отчёт, и если у подрядчика есть недостача, его за это могут оштрафовать.



«На видео запечатлено явно уголовно наказуемое деяние, поэтому эта видеозапись будет использована для того, чтобы представитель заказчика, то есть МКУ УДИБ, написали заявление в полицию и полиция занялась своим расследованием. Наверное, подрядчик сейчас предпримет действия для того, чтобы усилить или ужесточить в этом плане контроль», — сказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.

