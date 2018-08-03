Приморцы во время отдыха в Турции подцепили опасную болезнь
В Приморье завезли корь из Турции. Болезнь зарегистрировали у четверых приморцев — 2 взрослых и 2 детей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморье завезли корь из Турции. Болезнь зарегистрировали у четверых приморцев — 2 взрослых и 2 детей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, во Владивостоке зарегистрировано четыре случая заболевания корью, в том числе 2 взрослых и 2 детей. Все они подтверждены лабораторно.
В ведомстве уточнили, что два из этих случаев во Владивосток завезли туристы, которые до этого отдыхали в Турции. Остальные заболели после контакта с инфицированными людьми.
«Заболевшие дети не были привиты против кори, в том числе 1 ребёнок не привит по возрасту, взрослые имеют неизвестный прививочный противокоревой анамнез», — уточнили сотрудники Роспотребнадзора.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморцев, отправляющихся за границу, предупредили об опасности. Новый начальник Роспотребнадзора Приморья Татьяна Детковская отметила эпидемиологическое неблагополучие в ряде стран Европейского региона по заболеваемости корью. По её словам, этот факт значительно осложнил эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью на территории России. Чаще всего коварное заболевание россияне привозят из Турции и стран
Врачи утверждают, что корь опасна не только своими клиническими проявлениями — температура, катаральные явления, симптомы интоксикации, сыпь и другое — но и осложнениями со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы,