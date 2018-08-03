Экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО в больницу
КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/ — Александр Мамонтов является обвиняемым по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/ — Александр Мамонтов является обвиняемым по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и арестованный по ходатайству следствия до 25 сентября, госпитализирован, сообщили ТАСС в Кемеровском областном суде, где в пятницу должна рассматриваться жалоба на продление его ареста.
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