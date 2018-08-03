Экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО в больницу

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и арестованный по ходатайству следствия до 25 сентября, госпитализирован, сообщили ТАСС в Кемеровском областном суде, где в пятницу должна рассматриваться жалоба на продление его ареста.