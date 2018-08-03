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05:33 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО в больницу

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/ — Александр Мамонтов является обвиняемым по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре в Кемерово
26 маяНачальнику кемеровского МЧС предъявлены обвинения по делу о пожаре в ТЦ
Источник: РИА "Новости"

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и арестованный по ходатайству следствия до 25 сентября, госпитализирован, сообщили ТАСС в Кемеровском областном суде, где в пятницу должна рассматриваться жалоба на продление его ареста.

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