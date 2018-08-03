В Новосибирске машина врезалась в Октябрьский мост и вспыхнула
Водителя от гибели спасли прохожие.
Водителя от гибели спасли прохожие.
Сегодня ночью серьезное ДТП случилось на улице Большевистской. Водитель Тойоты влетел в опору Октябрьского моста. Фото появились в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением, когда ехал на большой скорости со стороны Мелькомбината.
— Автомобиль развернуло на 180 градусов, кузов сразу же почти загорелся, — рассказал очевидец. — Водителя вытащили прохожие, а так бы он сгорел, потому что головой сильно ударился. Его врачам передали, как только те приехали.
На место аварии быстро съехались пожарные, медики и инспекторы ГИБДД.
Напомним, что это не первое ДТП за минувшие сутки, в котором страдают люди. Накануне в лобовом столкновении травмы получили два водителя в Мошковском районе. От машин осталась лишь груда металла.