В Новосибирске машина врезалась в Октябрьский мост и вспыхнула

Сегодня ночью серьезное ДТП случилось на улице Большевистской. Водитель Тойоты влетел в опору Октябрьского моста. Фото появились в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением, когда ехал на большой скорости со стороны Мелькомбината.

— Автомобиль развернуло на 180 градусов, кузов сразу же почти загорелся, — рассказал очевидец. — Водителя вытащили прохожие, а так бы он сгорел, потому что головой сильно ударился. Его врачам передали, как только те приехали.

На место аварии быстро съехались пожарные, медики и инспекторы ГИБДД.