Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дети легендарных музыкантов снялись для глянца
Черное море очистят от жилья
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Королева выступила на "свадьбе" у Билана - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
06:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар произошел в общежитии ДВФУ

В ночное время в полицию и пожарным поступил сигнал от сотрудников охранного агентства о возгорании в общежитии ДВФУ в Ленинском районе Владивостока, сообщает корреспондент DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По их словам, задымление возникло в одной из жилых комнат.

В результате случившегося никто не пострадал, а возгорание вскоре было локализовано. Причиной случившегося стало замыкание розетки.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов.

Все новости региона
 12-летний ребенок поступил в престижный университет
Пожар произошел в общежитии ДВФУ
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
СМИ узнали о разоблачении агента ФСБ в посольстве США в Москве
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Вступил в силу закон о повышении госпошлины на загранпаспорт
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Фотограф поймал Лунное затмение, Марс и МКС в одном кадре
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь