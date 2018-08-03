Пожар произошел в общежитии ДВФУ
В ночное время в полицию и пожарным поступил сигнал от сотрудников охранного агентства о возгорании в общежитии ДВФУ в Ленинском районе Владивостока, сообщает корреспондент DEITA. RU.
В ночное время в полицию и пожарным поступил сигнал от сотрудников охранного агентства о возгорании в общежитии ДВФУ в Ленинском районе Владивостока, сообщает корреспондент DEITA. RU.
По их словам, задымление возникло в одной из жилых комнат.
В результате случившегося никто не пострадал, а возгорание вскоре было локализовано. Причиной случившегося стало замыкание розетки.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.
Игорь Бегунов.