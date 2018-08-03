Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде

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Как сообщает Radio-Canada со ссылкой на властей, 32-летний Дженест страдал от проблем с психическим здоровьем и не смог с ними справиться. Он скончался 1 августа в канадском городе Монреале.

Zombie Boy стал наиболее известен после выхода в 2011 году клипа американской певицы Леди Гаги на песню Born This Way. Он также снялся в эпизоде фильма режиссера Карла Эрика Ринша «47 ронинов».