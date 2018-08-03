Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, совершил самоубийство, предположительно,
Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, совершил самоубийство, предположительно,
Как сообщает
Zombie Boy стал наиболее известен после выхода в 2011 году клипа американской певицы Леди Гаги на песню Born This Way. Он также снялся в эпизоде фильма режиссера Карла Эрика Ринша «47 ронинов».
Кроме того, Дженест дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле (139 шт.) и с самым большим количеством татуировок насекомых (179 шт.).
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