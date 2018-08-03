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06:20 (мск), источник: Известия

Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде

Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, совершил самоубийство, предположительно, из-за своих татуировок.

Источник: Известия

Как сообщает Radio-Canada со ссылкой на властей, 32-летний Дженест страдал от проблем с психическим здоровьем и не смог с ними справиться. Он скончался 1 августа в канадском городе Монреале.

Zombie Boy стал наиболее известен после выхода в 2011 году клипа американской певицы Леди Гаги на песню Born This Way. Он также снялся в эпизоде фильма режиссера Карла Эрика Ринша «47 ронинов».

Самоубийство друга Рика Дженеста это более чем ошеломительно. Нам нужно больше работать над изменением целой культуры, вывести психическое здоровье на первый план и избавиться от предрассудков, о которых мы не можем говорить. Если вы испытываете страдания, позвоните другу или семье. Мы обязаны спасти друг друга

Кроме того, Дженест дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле (139 шт.) и с самым большим количеством татуировок насекомых (179 шт.).

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