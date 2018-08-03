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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске

Загорелась квартира на восьмом этаже в доме на улице 1905 года, пострадавшую передали бригаде «Скорой помощи», рассказали в МЧС.

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Пожар в жилом доме на улице 1905 года произошел накануне днем.

«На момент прибытия пожарных, которые следовали к месту вызова три минуты, из окна дома на восьмом этаже шел дым. Из задымленной квартиры пожарные эвакуировали женщину, оказали первую помощь и передали ее бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в МЧС.

Возгорание было локализовано в течение 10 минут. В квартире огнем повреждена комната, вторая комната, кухня и коридор закопчены. Причина пожара устанавливается.

Пожарная статистика июля 2018 года крайне тревожная — 224 бытовых пожара, что на 18 процентов (34 случая) больше аналогичного показателя прошлого года. В результате пожаров погибли 11 жителей Новосибирской области, еще 9 получили травмы разной степени тяжести.

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