Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске
Загорелась квартира на восьмом этаже в доме на улице 1905 года, пострадавшую передали бригаде «Скорой помощи», рассказали в МЧС.
Загорелась квартира на восьмом этаже в доме на улице 1905 года, пострадавшую передали бригаде «Скорой помощи», рассказали в МЧС.
Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Новосибирске, об этом сообщает
Пожар в жилом доме на улице 1905 года произошел накануне днем.
«На момент прибытия пожарных, которые следовали к месту вызова три минуты, из окна дома на восьмом этаже шел дым. Из задымленной квартиры пожарные эвакуировали женщину, оказали первую помощь и передали ее бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в МЧС.
Возгорание было локализовано в течение 10 минут. В квартире огнем повреждена комната, вторая комната, кухня и коридор закопчены. Причина пожара устанавливается.
Пожарная статистика июля 2018 года крайне тревожная — 224 бытовых пожара, что на 18 процентов (34 случая) больше аналогичного показателя прошлого года. В результате пожаров погибли 11 жителей Новосибирской области, еще 9 получили травмы разной степени тяжести.