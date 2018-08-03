Экс-главу Барабинска будут судить за халатность

Дело на Максима Овсянникова завели еще год назад. В августе 2017 года сотрудники ФСБ обнаружили, что программа по переселению граждан из аварийного жилья затягивается. Муниципальный контракт на сумму почти 40 миллионов рублей глава администрации с подрядчиком заключил еще в 2013 году. Согласно ему, до 1 июля 2014 года должны были достроить и передать Барабинску 46 жилых помещений, но этого не произошло даже спустя три года.

После возбуждения уголовного дела и жалобы с тремя тысячами подписей от местных жителей областным властям Максим Овсянников решил покинуть свой пост. Еще год, вплоть до сегодняшнего дня, следователи и сотрудники ФСБ собирали доказательства по делу бывшего мэра Барабинска. Овсянникова обвиняют по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). На сегодняшний день расследование подошло к финишу.

— Следствие показало, что строительство дома до настоящего времени не завершено, квартиры администрации не переданы, а возведенный объект незавершенного строительства имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность в дальнейшем ввода его в эксплуатацию, — сообщают в СУ СК России по Новосибирской области. — Несмотря на это, глава администрации города Барабинска согласовывал с 2013 по 2016 годы оплату выполнения работ застройщику в нарушение условий муниципального контракта в сумме свыше 37 млн рублей.