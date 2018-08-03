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07:38 (мск), источник: VN.ru

Экс-главу Барабинска будут судить за халатность

Бывший глава Барабинска Новосибирской области обвиняется в халатности. Максим Овсянников заключил с подрядчиком договор о строительстве жилых домов, однако даже по истечении трех лет этого не произошло. Местные жители собрали три тысячи подписей под жалобой областным властям.

Дело на Максима Овсянникова завели еще год назад. В августе 2017 года сотрудники ФСБ обнаружили, что программа по переселению граждан из аварийного жилья затягивается. Муниципальный контракт на сумму почти 40 миллионов рублей глава администрации с подрядчиком заключил еще в 2013 году. Согласно ему, до 1 июля 2014 года должны были достроить и передать Барабинску 46 жилых помещений, но этого не произошло даже спустя три года.

После возбуждения уголовного дела и жалобы с тремя тысячами подписей от местных жителей областным властям Максим Овсянников решил покинуть свой пост. Еще год, вплоть до сегодняшнего дня, следователи и сотрудники ФСБ собирали доказательства по делу бывшего мэра Барабинска. Овсянникова обвиняют по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). На сегодняшний день расследование подошло к финишу.

— Следствие показало, что строительство дома до настоящего времени не завершено, квартиры администрации не переданы, а возведенный объект незавершенного строительства имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность в дальнейшем ввода его в эксплуатацию, — сообщают в СУ СК России по Новосибирской области. — Несмотря на это, глава администрации города Барабинска согласовывал с 2013 по 2016 годы оплату выполнения работ застройщику в нарушение условий муниципального контракта в сумме свыше 37 млн рублей.

В материалах дела есть фотографии так и недостроенных зданий, почти каждое из них требует значительных вложений для того, чтобы дома были сданы. Следователи заявили и гражданский иск, в его рамках ущерб муниципальному образованию оценивается в сумму, превышающую 37 млн рублей. На имущество Максима Овсянникова сейчас наложен арест. После утверждения обвинительного заключения дело отправят на рассмотрение суда. Санкция статьи «халатность» допускает, что бывшего мэра Барабинска отправят на исправительные работы сроком на два года.

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