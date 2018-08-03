У трамвайных путей в Челябинске на ходу загорелся ВАЗ

По информации очевидцев, из-под капота «Лады Ларгус», который проезжал рядом с трамвайными путями, повалил густой дым. На помощь автомобилисту пришли водители других машин, и даже пешеходы попытались потушить машину.

Однако удалось это сделать водителю бетономешалки, который подъехал к месту ЧП через какое-то время. Он вытащил шланг, подсоединенный к грузовику, и стал поливать «Ларгус» водой. В результате возгорания пострадали детали машины под капотом и краска на нем.