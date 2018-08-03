У трамвайных путей в Челябинске на ходу загорелся ВАЗ
Накануне, 2 августа, у трамвайного депо № 1 в Челябинске загорелся автомобиль ВАЗ, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сообщение в группе «Челябинский транспорт» в соцсети.
Накануне, 2 августа, у трамвайного депо № 1 в Челябинске загорелся автомобиль ВАЗ, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сообщение в группе «Челябинский транспорт» в соцсети.
По информации очевидцев,
Однако удалось это сделать водителю бетономешалки, который подъехал к месту ЧП через