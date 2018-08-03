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07:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

У трамвайных путей в Челябинске на ходу загорелся ВАЗ

Накануне, 2 августа, у трамвайного депо № 1 в Челябинске загорелся автомобиль ВАЗ, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сообщение в группе «Челябинский транспорт» в соцсети.

По информации очевидцев, из-под капота «Лады Ларгус», который проезжал рядом с трамвайными путями, повалил густой дым. На помощь автомобилисту пришли водители других машин, и даже пешеходы попытались потушить машину.

Однако удалось это сделать водителю бетономешалки, который подъехал к месту ЧП через какое-то время. Он вытащил шланг, подсоединенный к грузовику, и стал поливать «Ларгус» водой. В результате возгорания пострадали детали машины под капотом и краска на нем.

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