Два омича угнали автомобиль и катали на нем владельца

Вчера, 2 августа, в третьем часу ночи в Росгвардию поступил сигнал о поисках автомобиля ВАЗ-2106. Вскоре охранники обнаружили транспортное средство в плачевном состоянии — были сдуты два колеса, сильно помяты бампер и капот.

Находившиеся внутри двое мужчин рассказали, что произошло. По словам пострадавших, поздно ночью они приехали отдыхать в поселок Николаевка и находились в автомобиле. Внезапно к ним подошли двое пьяных незнакомцев. Один из них выхватил у хозяина машины ключи из рук, несколько раз ударил его в лицо и вытолкнул на соседнее сидение, а сам сел за руль. Второй злодей занял место сзади.

Мужчины направились кататься по проспекту Мира, сначала они ехали в сторону улицы Энтузиастов, но потом развернулись и отправились назад. Руливший преступник не очень-то справлялся с машиной, периодически допуская съезды с дороги, а впоследствии автомобиль влетел в дерево и столб.