Два омича угнали автомобиль и катали на нем владельца
А затем врезались в столб и убежали.
А затем врезались в столб и убежали.
Вчера, 2 августа, в третьем часу ночи в Росгвардию поступил сигнал о поисках автомобиля ВАЗ-2106. Вскоре охранники обнаружили транспортное средство в плачевном состоянии — были сдуты два колеса, сильно помяты бампер и капот.
Находившиеся внутри двое мужчин рассказали, что произошло. По словам пострадавших, поздно ночью они приехали отдыхать в поселок Николаевка и находились в автомобиле. Внезапно к ним подошли двое пьяных незнакомцев. Один из них выхватил у хозяина машины ключи из рук, несколько раз ударил его в лицо и вытолкнул на соседнее сидение, а сам сел за руль. Второй злодей занял место сзади.
Мужчины направились кататься по проспекту Мира, сначала они ехали в сторону улицы Энтузиастов, но потом развернулись и отправились назад. Руливший преступник не
Когда злодеи отвлеклись, один из потерпевших быстро сообщил о случившемся в полицию. Увидев приближающийся автомобиль Росгвардии, злодеи сообразили, что на разбитой машине далеко от охранников не уехать, поэтому они предпочли покинуть транспортное средство и побежать к полю.
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