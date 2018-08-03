23 группировки автоворов задержали в Алматы

Источник: Tengrinews

Сообщается, что за указанный период задержано 24 группы, совершавшие разбойные нападения и 65 совершавшие грабежи. Пресечена преступная деятельность 12 групп, совершавших квартирные кражи, которые, как было доказано, совершили, как минимум 6 эпизодов квартирных краж. По данным ДВД, также были задержано 23 группы, занимавшиеся кражами с автомашин путем взлома замка, разбития стекла и разукомплектованием. 29 задержанных групп совершавшили кражи личного имущества в общественных местах (торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах).

Также задержаны 159 воров — эпизодников, вина которых доказана в совершении 406 фактов краж чужого имущества. За совершение карманных краж в маршрутных автобусах, рынках и торговых центрах задержано 261 карманных воров (доказана причастность к 307 эпизодам карманных краж). За совершение краж и угонов автотранспортных средств задержано 163 человек, в том числе 12 групп, похищавших и угонявших автомашины. Согласно данным полиции, за весь 2017 год в Алматы было разоблачено 50 групп, совершавших разбойные нападения и 105 совершавших грабежи.

«Таким образом, за текущий период пресечена преступная деятельность 51 преступных групп, совершавших квартирные кражи, которым доказано совершение более 124 эпизодов квартирных краж. Задержано 49 групп, занимающихся кражами с автомашин путем взлома замка, разбития стекла и разукомплектованием. Кроме того, пресечена деятельность 57 групп совершавших кражи личного имущества в общественных местах (торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах и пр.). Одновременно, задержаны 81 воров-эпизодников, которым доказана вина в совершении 203 фактов краж чужого имущества. За указанный период за совершение карманных краж в маршрутных автобусах, рынках и торговых центрах задержано 217 карманных воров, которым доказана вина в совершении ими 823 карманных краж. А за совершение краж и угонов автотранспортных средств за 12 месяцев 2017 года задержано 434 лиц, в том числе 18 групп, похищавших и угонявших автомашины», — резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы Есен Искаков.