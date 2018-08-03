Мать бросила двухлетнюю дочь на улице в Темиртау

Источник: Nur.kz

Заведующая сектором опеки и попечительства Жулдыз Арилина подтвердила, что мама 2-летней девочки попросила незнакомку присмотреть за ее ребенком. Ссылаясь на важную встречу, куда не пустят с малышом.

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«Спустя время, так и не дождавшись возвращения матери ребенка, женщина позвонила в полицию. Инспекторы забрали ребенка и отвезли в больницу, а сами занялись поиском матери», — говорит Жулдыз Арилина.

В полиции определили, что мать-кукушка, 1992 года рождения, является жительницей Караганды. После телефонного разговора с полицейскими, в котором они попросили ее заехать, женщина так и не появилась. Она только сказала, что у них с дочкой нет документов. В органах опеки заявили, что не будут просто так отдавать ребенка этой женщине, даже если она сумеет доказать, что приходится ей матерью.

«Она должна доказать, что сможет в дальнейшем содержать ребенка и имеет для этого подходящие жилищные условия», — пояснила Арилина.