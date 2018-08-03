Водитель BMW снес остановку в Октябрьском районе

Водитель «БМВ» на высокой скорости снес остановку возле Мелькомбината в Октябрьском районе. От удара конструкция едва не рухнула на стоявших рядом людей.

«На перекрёстке в момент ДТП не работали светофоры. Отключены они и сейчас», — рассказали подписчики «АСТ-54».

Очевидцы уточняют, что водитель «БМВ» уходил от столкновения с «Маздой», которая разворачивалась на перекрестке. Пострадали пешеход и продавец ближайшего киоска.