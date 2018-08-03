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08:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель BMW снес остановку в Октябрьском районе

Пострадали пешеход и продавец ближайшего киоска, сообщает паблик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель «БМВ» на высокой скорости снес остановку возле Мелькомбината в Октябрьском районе. От удара конструкция едва не рухнула на стоявших рядом людей.

«На перекрёстке в момент ДТП не работали светофоры. Отключены они и сейчас», — рассказали подписчики «АСТ-54».

Очевидцы уточняют, что водитель «БМВ» уходил от столкновения с «Маздой», которая разворачивалась на перекрестке. Пострадали пешеход и продавец ближайшего киоска.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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