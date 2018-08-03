Омского экс-чиновника обвиняют в гибели женщины на остановке «Троицкое»
В Омске состоится суд над бывшим
В Омске состоится суд над бывшим
Бывший чиновник обвиняется в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
«По версии следствия, указанное должностное лицо, при осуществлении государственных функций в сфере дорожного хозяйства, не приняло достаточных мер к ремонту и обеспечению безопасности остановочного павильона для общественного транспорта на 17 км автодороги “Омск-Русская Поляна” Омского района Омской области», — заявили в прокуратуре Омской области.
Именно эта остановка вблизи села Троицкое разрушилась во время сильного ветра 26 апреля 2014 года. Тем утром на остановке ждала автобус 23-летняя девушка, когда кирпичная стена обрушилась прямо на нее. Девушка погибла.
Как отметили в прокуратуре, свою вину обвиняемый не признал. Дело будет рассматривать Омский районный суд.