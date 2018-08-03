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08:23 (мск), источник: СуперОмск

Омского экс-чиновника обвиняют в гибели женщины на остановке «Троицкое»

В Омске состоится суд над бывшим экс-начальником отдела строительства, ремонта, эксплуатации, диагностики автодорог и безопасности дорожного движения БУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Бывший чиновник обвиняется в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«По версии следствия, указанное должностное лицо, при осуществлении государственных функций в сфере дорожного хозяйства, не приняло достаточных мер к ремонту и обеспечению безопасности остановочного павильона для общественного транспорта на 17 км автодороги “Омск-Русская Поляна” Омского района Омской области», — заявили в прокуратуре Омской области.

Именно эта остановка вблизи села Троицкое разрушилась во время сильного ветра 26 апреля 2014 года. Тем утром на остановке ждала автобус 23-летняя девушка, когда кирпичная стена обрушилась прямо на нее. Девушка погибла.

Как отметили в прокуратуре, свою вину обвиняемый не признал. Дело будет рассматривать Омский районный суд.

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