Экс-сотрудника МЧС Кузбасса оставили под арестом

Постановление Центрального районного суда (арестовавшего Терентьева до 25 сентября) оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения.
По версии следствия, Терентьев и бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не запланировали и не провели в 2017—2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар. Они были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля, позже суд по ходатайству следствия обоим продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.
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