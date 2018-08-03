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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Экс-сотрудника МЧС Кузбасса оставили под арестом

КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил в силе решение об аресте до 25 сентября бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар в торговом центре в Кемерово
26 маяНачальнику кемеровского МЧС предъявлены обвинения по делу о пожаре в ТЦ
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Постановление Центрального районного суда (арестовавшего Терентьева до 25 сентября) оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения.
Ирина Каримова
судья
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По версии следствия, Терентьев и бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не запланировали и не провели в 2017—2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар. Они были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля, позже суд по ходатайству следствия обоим продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.

Следите за развитием темы«Пожар в ТЦ в Кемерово»
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