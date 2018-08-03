Экс-сотрудника МЧС Кузбасса оставили под арестом

По версии следствия, Терентьев и бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не запланировали и не провели в 2017—2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар. Они были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля, позже суд по ходатайству следствия обоим продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.