В Каменске-Уральском поймали сбежавшего заключенного

Вечером 2 августа сотрудники отдела розыска свердловского ГУФСИН задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения № 59 (Каменск-Уральский). Сопротивления он не оказал, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

Пропажу 38-летнего уроженца Таджикистана Рузибека Гафурова обнаружили 30 июля во время обхода. Ранее за кражу он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы.