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08:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Каменске-Уральском поймали сбежавшего заключенного

Он не сопротивлялся.

Вечером 2 августа сотрудники отдела розыска свердловского ГУФСИН задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения № 59 (Каменск-Уральский). Сопротивления он не оказал, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

Пропажу 38-летнего уроженца Таджикистана Рузибека Гафурова обнаружили 30 июля во время обхода. Ранее за кражу он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы.

Заключенному за побег грозит новое наказание по ст.313 УК РФ, которое может составить до 3 лет лишения свободы.

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