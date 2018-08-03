В Каменске-Уральском поймали сбежавшего заключенного
Он не сопротивлялся.
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Он не сопротивлялся.
Вечером 2 августа сотрудники отдела розыска свердловского ГУФСИН задержали заключенного, сбежавшего из
Пропажу 38-летнего уроженца Таджикистана Рузибека Гафурова обнаружили 30 июля во время обхода. Ранее за кражу он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы.
Заключенному за побег грозит новое наказание по ст.313 УК РФ, которое может составить до 3 лет лишения свободы.