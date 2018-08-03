В Полоцке спасли тонувших школьницу и студентку

Случай произошел на реке Западная Двина в Полоцке по улице Богдановича. Сообщение об этом поступило 2 августа в 16.20. В реке тонули 12-летняя ученица Бигосовской средней школы Верхнедвинского района и 18-летняя студентка Полоцкого педагогического колледжа. Работник МЧС спас обеих.