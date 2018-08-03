«Ребёнок-Маугли»: на Урале подростка 5 лет держали взаперти

В Свердловской области активно обсуждают ситуацию, в которой оказалась семья из Каменска-Уральского. Мать пять лет держала взаперти своего сына, которому на сегодняшний день исполнилось 16 лет, пишут местные СМИ.

Шум поднял отец ребёнка, который давно не проживает с семьёй. Обитают подросток и его мать в одном из частных домов. По словам отца мальчика, у него нет связи с внешним миром, даже отсутствуют телефон и интернет.

Женщина при этом отрицает, что держит сына взаперти. А заявление отца ребёнка считает местью, сообщает местный телеканал «41».