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08:39 (мск), источник: ИА REGNUM

«Ребёнок-Маугли»: на Урале подростка 5 лет держали взаперти

Об этом заявляет отец мальчика.

В Свердловской области активно обсуждают ситуацию, в которой оказалась семья из Каменска-Уральского. Мать пять лет держала взаперти своего сына, которому на сегодняшний день исполнилось 16 лет, пишут местные СМИ.

Шум поднял отец ребёнка, который давно не проживает с семьёй. Обитают подросток и его мать в одном из частных домов. По словам отца мальчика, у него нет связи с внешним миром, даже отсутствуют телефон и интернет.

Женщина при этом отрицает, что держит сына взаперти. А заявление отца ребёнка считает местью, сообщает местный телеканал «41».

При этом надзорные органы уже выяснили, что мальчик несколько лет не посещал школу. Сейчас по этому факту проводится проверка. Ранее по материалам СМИ свою проверку начал Следственный комитет.

Новый Маугли: уралец пытается спасти сына из домашнего заточения
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07:44 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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