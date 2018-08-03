Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал

Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как сообщили соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире — она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.