Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал
В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту инцидента на улице Куйбышева, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга.
В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту инцидента на улице Куйбышева, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга.
Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как сообщили соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире — она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.
Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 2 августа в отдел полиции № 7 поступил сигнал об обнаружении тела пожилого мужчины во дворе дома № 112 по улице Куйбышева. На место выезжала
«Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. Опрашиваются очевидцы. По предварительной информации, смерть гражданина не носит криминального характера», — добавили в МВД.