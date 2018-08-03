Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Румыния начала оккупацию Украины
Водителям предложили $550 за отказ от личных авто
Дети легендарных музыкантов снялись для глянца
Американцам запретили курить в квартирах
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:41 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал

В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту инцидента на улице Куйбышева, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга.

Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как сообщили соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире — она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.

Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 2 августа в отдел полиции № 7 поступил сигнал об обнаружении тела пожилого мужчины во дворе дома № 112 по улице Куйбышева. На место выезжала следственно-оперативная группа.

«Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. Опрашиваются очевидцы. По предварительной информации, смерть гражданина не носит криминального характера», — добавили в МВД.

Все новости региона
Высокинский "уделал" Кожемяко в борьбе за пост главы Екатеринбурга
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Названа опасность отказа от алкоголя
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
День железнодорожника: мифы о вагонах, белье и ценах на билеты
Как выглядят пещеры, расположенные под ледником (фото)
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь