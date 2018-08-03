В аварию на южноуральской трассе попали пятеро детей
Сразу пятеро детей стали участниками ДТП на выезде из Южноуральска в сторону Магнитогорска. Маленькие пассажиры ехали в автомобиле «Лада Ларгус», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Сразу пятеро детей стали участниками ДТП на выезде из Южноуральска в сторону Магнитогорска. Маленькие пассажиры ехали в автомобиле «Лада Ларгус», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как сообщили очевидцы в соцсетях, машина затормозила на светофоре на красный свет, и в этот момент в заднюю часть «Лады» врезался грузовик. В результате ДТП водители не пострадали, травмы получили только дети. Госпитализированы годовалый мальчик и семилетняя девочка. У обоих
Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства и причины дорожного происшествия.