В аварию на южноуральской трассе попали пятеро детей

Как сообщили очевидцы в соцсетях, машина затормозила на светофоре на красный свет, и в этот момент в заднюю часть «Лады» врезался грузовик. В результате ДТП водители не пострадали, травмы получили только дети. Госпитализированы годовалый мальчик и семилетняя девочка. У обоих черепно-мозговая травма, у девочки также ушиб лобной части. Сейчас они находятся в Детской областной больнице. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Об этом проинформировали в пресс-службе областного минздрава.