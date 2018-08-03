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08:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В аварию на южноуральской трассе попали пятеро детей

Сразу пятеро детей стали участниками ДТП на выезде из Южноуральска в сторону Магнитогорска. Маленькие пассажиры ехали в автомобиле «Лада Ларгус», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили очевидцы в соцсетях, машина затормозила на светофоре на красный свет, и в этот момент в заднюю часть «Лады» врезался грузовик. В результате ДТП водители не пострадали, травмы получили только дети. Госпитализированы годовалый мальчик и семилетняя девочка. У обоих черепно-мозговая травма, у девочки также ушиб лобной части. Сейчас они находятся в Детской областной больнице. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Об этом проинформировали в пресс-службе областного минздрава.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства и причины дорожного происшествия.

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