Женщина умерла от конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылорде

Согласно статистике инфекционистов, на текущий период 2018 года зарегистрировано 938 укусов людей клещами, на 28 процентов меньше, чем в 2017 году — 1308 случаев. И, как в прошлом году, лишь в одном случае умер человек. Всего в этом году зафиксировано 9 подозрений на заболевание ККГЛ, из них 5 вероятных случаев, 2 с подозрением, и 2 подтвержденных. Один подтвержденный случай зарегистрирован в городе Кызылорда. Клещ укусил молодого мужчину, который сейчас находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние остается тяжелым, но без динамики ухудшения. Температура 36,7. У больного отмечается улучшение состояния, лечение продолжится. Контактных с мужчиной нет, так как у него нет геморрагии.