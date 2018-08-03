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08:13 (мск), источник: Nur.kz

Женщина умерла от конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылорде

Кызылординка скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки, об этом на пресс-конференции сообщила главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Согласно статистике инфекционистов, на текущий период 2018 года зарегистрировано 938 укусов людей клещами, на 28 процентов меньше, чем в 2017 году — 1308 случаев. И, как в прошлом году, лишь в одном случае умер человек. Всего в этом году зафиксировано 9 подозрений на заболевание ККГЛ, из них 5 вероятных случаев, 2 с подозрением, и 2 подтвержденных. Один подтвержденный случай зарегистрирован в городе Кызылорда. Клещ укусил молодого мужчину, который сейчас находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние остается тяжелым, но без динамики ухудшения. Температура 36,7. У больного отмечается улучшение состояния, лечение продолжится. Контактных с мужчиной нет, так как у него нет геморрагии.

«По Жанакорганскому району, в больницу с признаками заболевания, высокой температурой поступила женщина 1980 г. р. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась. В этом году это первый случай смерти от ККГЛ в регионе. В прошлом году также был один смертельный случай, в начале года, в апреле».

Как отмечает врач, Жанакорганский район — наиболее опасный район по распространению иксодовых клещей, являющихся переносчиками ККГЛ.

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