В Челябинске провалился тротуар

Земля уходит под ногами в буквальном смысле слова у тех, кто живет на на улице Чичерина. У дома № 10 провалился тротуар. Вместо дорожки для пешеходов образовался огромный овраг. Его глубина увеличивается день ото дня.

Никаких оградительных знаков вокруг опасного участка нет. Того и гляди, ноги сломаешь.

— Провалы на тротуарах затрудняют перемещение пешеходов, особенно для инвалидов и родителей с колясками. Сложно ходить в ночное время, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.