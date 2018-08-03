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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске провалился тротуар

На улице Чичерина лопнул асфальт. Прохожие рискуют сломать ноги.

Земля уходит под ногами в буквальном смысле слова у тех, кто живет на на улице Чичерина. У дома № 10 провалился тротуар. Вместо дорожки для пешеходов образовался огромный овраг. Его глубина увеличивается день ото дня.

Никаких оградительных знаков вокруг опасного участка нет. Того и гляди, ноги сломаешь.

— Провалы на тротуарах затрудняют перемещение пешеходов, особенно для инвалидов и родителей с колясками. Сложно ходить в ночное время, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Общественники обратилась в администрацию Челябинска с просьбой восстановить тротуар.

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