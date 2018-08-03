Полиция Владивостока рассказала подробности серьёзного ДТП на «Океане»
В автоаварии пострадали две женщины и ребёнок.
В автоаварии пострадали две женщины и ребёнок.
Госавтоинспекция Владивостока прокомментировала
Установлено, что в районе улицы Набережная 44-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Prius двигался, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с Toyota Vitz, который наехал на трёх пешеходов.
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Водитель Toyota Prius получил удостоверение 18 лет назад. В 2018 году к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. В отношении мужчины составлены административные протоколы по нескольким статьям.