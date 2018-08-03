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08:43 (мск), источник: VLADNEWS

Полиция Владивостока рассказала подробности серьёзного ДТП на «Океане»

В автоаварии пострадали две женщины и ребёнок.

Госавтоинспекция Владивостока прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в районе кинотеатра «Океан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Установлено, что в районе улицы Набережная 44-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Prius двигался, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с Toyota Vitz, который наехал на трёх пешеходов.

В происшествии травмированы: 37-летняя, 36-летняя женщины и 14-летний мальчик. По информации ТАСС, пострадавшие — туристы из Китая.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Водитель Toyota Prius получил удостоверение 18 лет назад. В 2018 году к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. В отношении мужчины составлены административные протоколы по нескольким статьям.

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