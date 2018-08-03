Полиция Владивостока рассказала подробности серьёзного ДТП на «Океане»

Госавтоинспекция Владивостока прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в районе кинотеатра «Океан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Установлено, что в районе улицы Набережная 44-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Prius двигался, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с Toyota Vitz, который наехал на трёх пешеходов.

В происшествии травмированы: 37-летняя, 36-летняя женщины и 14-летний мальчик. По информации ТАСС, пострадавшие — туристы из Китая.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.