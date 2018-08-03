Посетитель «заминировал» кафе в Хабаровске, чтобы не платить

При визите в кафе «Зимний сад» 44-летний водитель обнаружил, что потерял номерок от гардероба. За утрату имущества в заведении предусмотрен небольшой штраф, который хабаровчанину платить категорически не хотелось. И тогда он придумал способ избежать лишних трат. Мужчина позвонил в службу спасения «112» и сообщил, что в кафе заложена бомба. И действительно, после того, как на место прибыли экстренные службы, сотрудникам заведения стало не до номерка. В итоге штрафа за его потерю посетитель избежал. Но это не избавило его от ответственности за ложный звонок спасателям.