Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
85-летняя бабка «убила» сразу трех коллекторов, требовавших денег
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Сколько звезды платят за красивые зубы
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
Алекс Родригес рассказал о помолвочном кольце Дженнифер Лопез
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Посетитель «заминировал» кафе в Хабаровске, чтобы не платить

Хабаровчанин, избежавший штрафа за потерянный номерок, на 3 года отправится в колонию.

К 3 годам лишения свободы приговорен хабаровчанин за ложную информацию о бомбе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При визите в кафе «Зимний сад» 44-летний водитель обнаружил, что потерял номерок от гардероба. За утрату имущества в заведении предусмотрен небольшой штраф, который хабаровчанину платить категорически не хотелось. И тогда он придумал способ избежать лишних трат. Мужчина позвонил в службу спасения «112» и сообщил, что в кафе заложена бомба. И действительно, после того, как на место прибыли экстренные службы, сотрудникам заведения стало не до номерка. В итоге штрафа за его потерю посетитель избежал. Но это не избавило его от ответственности за ложный звонок спасателям.

 — Подсудимый признан виновным и приговорен к лишению свободы с отбыванием в колонии-поселении, — сообщила помощник председателя Железнодорожного районного суда Хабаровска Олеся Плешкова.

Все новости региона
 На днях в отдалённый район Хабаровска потянут водовод
Грибницы в Хабаровском крае восстановились после наводнения
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Названа опасность отказа от алкоголя
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
День железнодорожника: мифы о вагонах, белье и ценах на билеты
Как выглядят пещеры, расположенные под ледником (фото)
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь