Ребенок пострадал в дорожной аварии в Индустриальном районе Хабаровска
Детсадовца доставили в больницу.
Детсадовца доставили в больницу.
Вчера в Индустриальном районе Хабаровска произошла дорожная авария в которой пострадал дошкольник. Он ехал в машине Toyota Prius со своим отцом по улице Павла Морозова со стороны улицы Вахова по направлению к улице Радищева. При повороте на улицу Кубяка на регулируемом перекрестке водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию, столкнувшись с автомобилем Nissan Serena.
Как сообщил источник «Комсомольской правды», происшествие случилось в 7:55 утра. В автомобиле детского кресла не было, но ребенок был пристегнут ремнем безопасности с детским удерживающим устройством. В результате аварии у дошкольника констатировали закрытый перелом средней трети обеих костей правого предплечья со смещением. Пострадавшего госпитализировали.
Правоохранители убедились, что водитель был трезв. У обоих участников дорожного происшествия отсутствовали страховые полисы.