Ребенок пострадал в дорожной аварии в Индустриальном районе Хабаровска

Вчера в Индустриальном районе Хабаровска произошла дорожная авария в которой пострадал дошкольник. Он ехал в машине Toyota Prius со своим отцом по улице Павла Морозова со стороны улицы Вахова по направлению к улице Радищева. При повороте на улицу Кубяка на регулируемом перекрестке водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию, столкнувшись с автомобилем Nissan Serena.