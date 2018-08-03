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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Ребенок пострадал в дорожной аварии в Индустриальном районе Хабаровска

Детсадовца доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Индустриальном районе Хабаровска произошла дорожная авария в которой пострадал дошкольник. Он ехал в машине Toyota Prius со своим отцом по улице Павла Морозова со стороны улицы Вахова по направлению к улице Радищева. При повороте на улицу Кубяка на регулируемом перекрестке водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию, столкнувшись с автомобилем Nissan Serena.

Как сообщил источник «Комсомольской правды», происшествие случилось в 7:55 утра. В автомобиле детского кресла не было, но ребенок был пристегнут ремнем безопасности с детским удерживающим устройством. В результате аварии у дошкольника констатировали закрытый перелом средней трети обеих костей правого предплечья со смещением. Пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители убедились, что водитель был трезв. У обоих участников дорожного происшествия отсутствовали страховые полисы.

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