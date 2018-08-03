Автоледи устроила тройное ДТП в Челябинске
ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска.
ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска.
Авария случилась накануне вечером, 2 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Около 21:50 возле дома № 40 на Копейском шоссе «Форд», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «Киа», та вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан».
«В результате ДТП травмы получили два человека: водитель “Форда” — девушка 1998 года рождения, и пассажир “Киа” — мужчина 1995 года рождения. С места происшествия пострадавших госпитализировали», — уточнили в ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.