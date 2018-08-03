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09:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автоледи устроила тройное ДТП в Челябинске

ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска.

Авария случилась накануне вечером, 2 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около 21:50 возле дома № 40 на Копейском шоссе «Форд», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «Киа», та вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан».

«В результате ДТП травмы получили два человека: водитель “Форда” — девушка 1998 года рождения, и пассажир “Киа” — мужчина 1995 года рождения. С места происшествия пострадавших госпитализировали», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

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