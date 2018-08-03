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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани в строящейся школе произошел взрыв

В эту пятницу жителей улицы Минская в столице Татарстана всполошил хлопок, который явно походил на взрыв.

ЧП произошло на стройке новой школы. Ударная волна был такой, что в соседних жилых домах в ряде квартир задребезжали стекла.

Также сообщается, что в округе после хлопка пропало электричество. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

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