В Казани в строящейся школе произошел взрыв
В эту пятницу жителей улицы Минская в столице Татарстана всполошил хлопок, который явно походил на взрыв.
В эту пятницу жителей улицы Минская в столице Татарстана всполошил хлопок, который явно походил на взрыв.
ЧП произошло на стройке новой школы. Ударная волна был такой, что в соседних жилых домах в ряде квартир задребезжали стекла.
Также сообщается, что в округе после хлопка пропало электричество. На место происшествия выехали представители экстренных служб.