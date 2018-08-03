В Витебске ночью горел магазин
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ночью горел магазин. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ночью горел магазин. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
В 1.44 3 августа система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного здания магазина «Евроопт» ООО «Евроторг» по проспекту Строителей, 15. В результате пожара в торговом зале повреждены торговое оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.