Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Власти Египта попросили покинуть столицу дипломатов РФ» — СМИ
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Мадонна пожертвовала собой ради сына
Черное море очистят от жилья
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
Алекс Родригес рассказал о помолвочном кольце Дженнифер Лопез
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
09:19 (мск), источник: Kazinform

Разбойные нападения на дома жителей произошли в Шымкенте и Костанае — МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ряд разбойных нападений на дома жителей произошел в регионах, сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Источник: Kazinform

Вчера сотрудниками криминальной полиции ДВД города Шымкент задержан местный житель, который совершил днем ранее разбойное нападение на дом частного лица и завладел деньгами в сумме 1 млн. 700 тыс. тенге.

Читайте также
Полиция задержала банду грабителей в Акмолинской области

Сотрудниками ДВД в городе Костанай задержаны трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на дом частного лица с завладением 700 тыс. тенге и зарегистрированных охотничьих ружей. Ружья изъяты.

В Отрарском районе Туркестанской области трое в масках обманным путем проникли в здание районного казначейства,
из травматического оружия ранили охранника и пытались вскрыть банкомат. Однако, не закончив преступный умысел, скрылись. Охранник госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание преступников.

Все новости региона
 Разбойные нападения на дома жителей произошли в Шымкенте и Костанае - МВД
178 иностранцев депортированы из Казахстана - ДВД Алматы
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Названа опасность отказа от алкоголя
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
День железнодорожника: мифы о вагонах, белье и ценах на билеты
Как выглядят пещеры, расположенные под ледником (фото)
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь