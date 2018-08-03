Разбойные нападения на дома жителей произошли в Шымкенте и Костанае — МВД

Источник: Kazinform

Вчера сотрудниками криминальной полиции ДВД города Шымкент задержан местный житель, который совершил днем ранее разбойное нападение на дом частного лица и завладел деньгами в сумме 1 млн. 700 тыс. тенге.

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Сотрудниками ДВД в городе Костанай задержаны трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на дом частного лица с завладением 700 тыс. тенге и зарегистрированных охотничьих ружей. Ружья изъяты.

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