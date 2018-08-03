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09:39 (мск), источник: РИА Новости

Под Воронежем столкнулись две иномарки, три человека погибли

ВОРОНЕЖ, 3 авг — РИА Новости. Три человека погибли, пятеро, в том числе ребенок, доставлены в больницу с травмами в результате лобового столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Павловского района.

Источник: РИА Новости

Информация о столкновении на 647-м километре трассы М-4 «Дон» автомобилей Opel Astra и Toyota Corolla поступила в управление МЧС по региону в 04.53 мск 3 августа.

«Два человека погибли на месте — женщина из Opel и мужчина-пассажир из Toyota. Шестеро были доставлены в Павловскую центральную районную больницу, где молодая женщина из Toyota скончалась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больнице на данный момент пять пострадавших: две женщины находятся в реанимации в тяжелом состоянии, мальчик 2015 года рождения из Opel Astra и взрослый мужчина — в травматологии, у ребенка сложный перелом, решается вопрос о его транспортировке в Воронеж. Отцу мальчика также оказана медицинская помощь, однако в госпитализации он не нуждается.

В больнице находится и девятимесячная девочка из Toyota Corolla, она не пострадала в аварии, травмы получили ее родственники.

Собеседник агентства отметил, что машины столкнулись возле населенного пункта Лосево лоб в лоб.

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