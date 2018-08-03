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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

За хищение денег мошенник в Хабаровском крае может сесть на 10 лет

На лже-контрактах он успел заработать семь миллионов рублей.

Жителя Хабаровского края осудят за хищение семи миллионов рублей. Ради наживы мужчина заключил договор подряда и обязался выполнить работы по нанесению огнезащиты и окраске металлоконструкций на объекте. Задачу свою он не выполнил, а полученные деньги перевел на личный счет.

— Как показала проверка, задержанный легализовал более четырех миллионов рублей благодаря своему служебному положению, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против 34-летнего директора коммерческой фирмы возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение и растрата» и «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». Материалы дела уже направили в судебную инстанцию.

Задержанный пока находится под подпиской о невыезде. Максимальная мера наказания, которую может назначить суд — 10 лет лишения свободы.

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