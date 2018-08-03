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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Марка Конькова, убившего школьницу Карину Залесову, снова проверили психиатры

18-летний преступник-мажор исчез из новосибирской колонии. «Комсомолка» выяснила, что с ним произошло.

Источник: Комсомольская правда

Родители убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой заявили, что преступник — сын известного бизнесмена — исчез из колонии строгого режима. «Комсомольская правда"-Новосибирск» выяснила, что с ним произошло. Оказалось, что Марк Коньков, осужденный за убийство школьницы, почти два месяца провел в больнице. Это клиника в Кемерове, которая относится к системе Федеральной службы исполнения наказаний.

В «Больнице № 1» Коньков-младший содержался с 9 июня по 29 июля этого года. По неофициальной информации от сотрудников ведомства, с Коньковым работали психиатры. Это, вероятно, связано с попыткой суицида в колонии.

Оснований сменить колонию на постоянное лечение, врачи не нашли, и Конькова снова вернули в Новосибирск.

— Данный осужденный находится в Следственном изоляторе в Новосибирске, — дал короткий комментарий Андрей Ершов, замначальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области.

В ближайшее время осужденный должен вернуться в колонию строгого режима.

Напомним, 28 августа 2015 года Марк Коньков убил сверстницу Карину Залесову. Преступник сделал это в день собственного 16-летия.

Эксперты выявили у подростка садистские наклонности, но признали вменяемым.

Конькова приговорили к 9 годам лишения свободы. За три года со дня убийства большую часть времени преступник провел в Следственном изоляторе и больницах.

В течение трех лет семья Коньковых также избегает выплат по материальному иску семье погибшей девочки. Сначала обязанности по выплате были возложены на родителей преступника, но они не платили и прятали имущество. Затем, когда Марку исполнилось 18, суд переложил бремя на него, но Коньков не платежеспособен, а работать в колонии отказывается.

Залесовы даже не успевают следить за тем, где находится виновник смерти их дочери. Им не сообщают об этом, и лишь периодически удается что-то узнать. Так и о больничных палатах в соседнем регионе родители девочки узнали не сразу.

— У пристава спросили, где он находится, на что пристав сказала, что сама его долго искала, и что он находится в Кемеровской области на лечении. Его родители, возможно, тоже — в Кемеровской области — они родом оттуда. — сказал Сергей Залесов в эфире Радио «Комсомольская правда"-Новосибирск».

Мама Карины выложила в интернет свое письмо всем тем, кто следит за этим делом.

«Мы по сей день ходим по инстанциям и доказываем свои права. Точнее не свои, а нашей убитой дочери», — написала Юлия.

Как ей удалось выяснить кемеровская больница, в которой находился Коньков, известна своими комфортными условиями. Юлия сравнивает ее с санаторием.

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