Шушубаева отправили в камеру к Калинину

Сразу два депутата Законодательного собрания Омской области оказались в начале августа в следственном изоляторе. Первым (еще в середине июня) в СИЗО попал Сергей Калинин. Куйбышевский суд постановил поместить депутата под арест на время расследования его уголовного дела, и, несмотря на все попытки адвокатов, оспорить это решение до сих пор не удалось.

Хабулда Шушубаев попал в СИЗО по другой причине: в конце июля его признали виновным в растрате денег дольщиков и на четыре с половиной года отправили в колонию. Однако пока приговор не вступил в законную силу и может быть оспорен в апелляции, депутата оставили в следственном изоляторе.