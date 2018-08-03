Спасатели в Сочи продолжают искать пропавшего туриста

Информация о том, что в горах Красной Поляны пропал мужчина 1958 года рождения, поступила в Южный спасательный отряд МЧС 2 августа.

По словам руководителя одной из тургрупп, 30 июля участник группы покинул товарищей около поляны Бурьянистой и самостоятельно направился в сторону лагеря Старый Уруштен. Через Бзерпинский карниз он планировал спуститься в Красную Поляну — таков был и маршрут группы.

Турист аргументировал свою спешку тем, что 31 июля он должен был успеть сесть в Адлерском районе в электричку, следующую до Майкопа. Мужчина убедил остальных туристов, что не раз бывал в этих местах и знает тропы.

Родственники пропавшего сообщили, что в Майкоп он так и не приехал, связи с ним нет, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.