Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Власти Египта попросили покинуть столицу дипломатов РФ» — СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
10:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Спасатели в Сочи продолжают искать пропавшего туриста

К работам привлечены 15 человек — спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, кинологи и спасатели конно-кинологического центра.

Информация о том, что в горах Красной Поляны пропал мужчина 1958 года рождения, поступила в Южный спасательный отряд МЧС 2 августа.

По словам руководителя одной из тургрупп, 30 июля участник группы покинул товарищей около поляны Бурьянистой и самостоятельно направился в сторону лагеря Старый Уруштен. Через Бзерпинский карниз он планировал спуститься в Красную Поляну — таков был и маршрут группы.

Турист аргументировал свою спешку тем, что 31 июля он должен был успеть сесть в Адлерском районе в электричку, следующую до Майкопа. Мужчина убедил остальных туристов, что не раз бывал в этих местах и знает тропы.

Родственники пропавшего сообщили, что в Майкоп он так и не приехал, связи с ним нет, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Искать туриста в горно-лесной местности спасатели начали сразу. Поиск организовала и полиция, поскольку мужчина может находиться в городской черте. Известно, что в подразделениях МЧС группа на учет не вставала.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь