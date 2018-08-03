Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Петросян и Степаненко разводятся и через суд делят имущество
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
10:06 (мск), источник: Piter.tv

Николая Валуева предупредили о взрыве в петербургской «Галерее»

Правоохранительные органы проверили ТРК, но не нашли угрозы.

На электронную почту депутату Государственной думы Николаю Валуеву пришло анонимное письмо о готовящемся взрыве на территории торгового комплекса «Галерея», расположенного в Санкт-Петербурге. Возможно, злоумышленник обратился к бывшему боксеру, который на данный момент проживает в Москве из-за того, что Валуев является уроженцем Северной столицы. Представители политика сразу же связались с полицией, чтобы они проверили объект. Как и ожидалось, опасных или подозрительных веществ обнаружено не было.

Инцидент произошел 2 августа около 19 часов вечер. По словам «террориста», пожелавшего остаться неизвестным, бомба должна была рвануть в 15 часов дня. Конкретную дату преступник не сообщил.

Все новости региона
 Егор Крид: "Когда я перестану волноваться перед выходом на сцену - нужно
На VK Fest волейболисты "Зенита" рассказали о планах на новый сезон
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги скончался в Канаде
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь