Николая Валуева предупредили о взрыве в петербургской «Галерее»
Правоохранительные органы проверили ТРК, но не нашли угрозы.
Правоохранительные органы проверили ТРК, но не нашли угрозы.
На электронную почту депутату Государственной думы Николаю Валуеву пришло анонимное письмо о готовящемся взрыве на территории торгового комплекса «Галерея», расположенного в
Инцидент произошел 2 августа около 19 часов вечер. По словам «террориста», пожелавшего остаться неизвестным, бомба должна была рвануть в 15 часов дня. Конкретную дату преступник не сообщил.