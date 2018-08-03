В Приморье банда, до смерти избившая мужчину, пойдет под суд

В Спасске-Дальнем перед судом предстанут пять местных жителей, которые до смерти избили малознакомого мужчину в подъезде жилого дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в ноябре 2017 года в подъезде жилого дома на улице Маяковского обвиняемые, на почве личных неприязненных отношений, поочередно нанесли множество ударов руками и ногами по различным частям тела малознакомому мужчине. В результате полученных травм на следующий день потерпевший скончался.