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10:22 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье банда, до смерти избившая мужчину, пойдет под суд

Преступление произошло в подъезде жилого дома.

В Спасске-Дальнем перед судом предстанут пять местных жителей, которые до смерти избили малознакомого мужчину в подъезде жилого дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в ноябре 2017 года в подъезде жилого дома на улице Маяковского обвиняемые, на почве личных неприязненных отношений, поочередно нанесли множество ударов руками и ногами по различным частям тела малознакомому мужчине. В результате полученных травм на следующий день потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении мужчин в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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