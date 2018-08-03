В Приморье банда, до смерти избившая мужчину, пойдет под суд
Преступление произошло в подъезде жилого дома.
Преступление произошло в подъезде жилого дома.
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По версии следствия, в ноябре 2017 года в подъезде жилого дома на улице Маяковского обвиняемые, на почве личных неприязненных отношений, поочередно нанесли множество ударов руками и ногами по различным частям тела малознакомому мужчине. В результате полученных травм на следующий день потерпевший скончался.
Уголовное дело в отношении мужчин в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.