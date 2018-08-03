В Волгограде на Тулака загорелся троллейбус

Троллейбус № 9 готовился к выезду, но на линию так и не отправился. Водитель вовремя заметил дым на задней оси машины. Он вызвал по телефону пожарных и еще до их приезда попытался справиться с начинавшимся пожаром. В салоне был огнетушитель. С помощью него волгоградцу и удалось локализовать возгорание. Приехавшие через пару минут сотрудники МЧС окончательно потушили огонь.

Обошлось без пострадавших и даже напугавшихся. В салоне на момент ЧП никого не было. Сейчас машину отправили в депо. Специалистам предстоит выяснить причину ЧП. Возможно, троллейбус уже просто исчерпал свой предел прочности.