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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на Тулака загорелся троллейбус

ЧП произошло в 8:40 утра в пятницу на разворотном кольце остановки «Куйбышева» на Тулака.

Троллейбус № 9 готовился к выезду, но на линию так и не отправился. Водитель вовремя заметил дым на задней оси машины. Он вызвал по телефону пожарных и еще до их приезда попытался справиться с начинавшимся пожаром. В салоне был огнетушитель. С помощью него волгоградцу и удалось локализовать возгорание. Приехавшие через пару минут сотрудники МЧС окончательно потушили огонь.

Обошлось без пострадавших и даже напугавшихся. В салоне на момент ЧП никого не было. Сейчас машину отправили в депо. Специалистам предстоит выяснить причину ЧП. Возможно, троллейбус уже просто исчерпал свой предел прочности.

Как сообщили в мэрии, на линию тут же на замену вышел другой троллейбус № 9. Так что задержек в движении не было и волгоградцы смогли вовремя добраться до работы.

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