В Волгограде на Тулака загорелся троллейбус
ЧП произошло в 8:40 утра в пятницу на разворотном кольце остановки «Куйбышева» на Тулака.
ЧП произошло в 8:40 утра в пятницу на разворотном кольце остановки «Куйбышева» на Тулака.
Троллейбус № 9 готовился к выезду, но на линию так и не отправился. Водитель вовремя заметил дым на задней оси машины. Он вызвал по телефону пожарных и еще до их приезда попытался справиться с начинавшимся пожаром. В салоне был огнетушитель. С помощью него волгоградцу и удалось локализовать возгорание. Приехавшие через пару минут сотрудники МЧС окончательно потушили огонь.
Обошлось без пострадавших и даже напугавшихся. В салоне на момент ЧП никого не было. Сейчас машину отправили в депо. Специалистам предстоит выяснить причину ЧП. Возможно, троллейбус уже просто исчерпал свой предел прочности.
Как сообщили в мэрии, на линию тут же на замену вышел другой троллейбус № 9. Так что задержек в движении не было и волгоградцы смогли вовремя добраться до работы.